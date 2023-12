Automobilismo. Angelo Pucci Grossi chiude la stagione col rally di Monza

È all’ultimo impegno stagionale, Angelo Pucci Grossi, e l’occasione è data dal Rally di Monza, ultimo appuntamento del Campionato italiano assoluto rally e del Campionato italiano rally terra. Ad affiancarlo sarà Francesco Cardinali, copilota che ha condiviso con lui l’asfalto dell’autodromo di Monza nell’edizione 2021, valida anche per il Mondiale rally. Saranno 80 i chilometri che caratterizzeranno l’appuntamento conclusivo del Tricolore 2023, distribuiti per un 56% su terra e per il restante 44% su fondo asfaltato. Lo start è previsto per oggi sul rettilineo di partenza dello stesso autodromo, con i protagonisti che saranno chiamati a interpretare la power stage "Monza 1" di 2,53 km. Nella prima giornata sono previste altre tre prove speciali: Junior 1, Serraglio 1 e Serraglio 2, per un totale di 36,10 km. Domani, a inaugurare la giornata conclusiva di gara, sarà la PS5 Roggia 1, seguita dalla Roggia 2, dalla Junior 2, dalla Monza 2, dalla Junior 3 e dalla Monza 3, tratto che manderà in archivio i due contesti di riferimento nazionale, quello dedicato al campionato assoluto e quello riservato ai protagonisti del Tricolore terra. I riflettori si sposteranno poi sulle fasi di premiazione.