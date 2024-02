Automobilismo. Aperte le iscrizioni per il "Rally del Ciocco». Partenza da Lucca e arrivo a Castelnuovo

Aperte le iscrizioni, fino a mercoledì 6 marzo, per il "Rally del Ciocco". La corsa avarà novità logistiche e importanti conferme nella struttura della gara. Lucca sarà sede di partenza, con arrivo finale a Castelnuovo, dove avrà sede anche il parco assistenza. Il "Ciocco" sarà valido anche per la Coppa Rally di "Zona 7", con massimo coefficiente. Anche per la stagione 2024, sarà, dunque il "Ciocco" ad inaugurare la massima serie tricolore, il prestigioso campionato italiano assoluto rally "Sparco" e sarà anche il palcoscenico di debutto per tutti gli aspiranti al titolo, tra conferme e "new entry" di peso tra equipaggi, costruttori e team.

L’edizione numero 47, in programma venerdì 15 e sabato 16 marzo prossimi, coinvolge la provincia e anche la città di Lucca, con il cuore delle prove speciali tratteggiate tra Garfagnana e Mediavalle, territori di grande fascino e suggestione, con strade che sembrano disegnate apposta per i rally.

Equipaggio da battere si ripropone quello composto da Andrea Crugnola e Pietro Ometto, ancora con la Citroen C3 Rally2, vincitore del campionato italiano rally nel 2020, 2022 e 2023, stesse stagioni in cui ha vinto anche il "Rally Il Ciocco e Valle del Serchio". Primi al "Ciocco" 2023 nel campionato italiano rally "Promozione" e terzi assoluti, Bottarelli-Pasini (Skoda Fabia Rally2). Nella gara di Coppa Rally di Zona 2023, a vincere era stato l’equipaggio Panzani-Spina (Skoda Fabia Rally2).