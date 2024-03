AUTOMOBILISMO. Dakar: Schiumarini e Succi a Meldola Oggi alle 10.30 al Teatro Dragoni di Meldola si tiene l'evento 'We will tell you Dakar 2024', racconto della Parigi Dakar del team 260 di Andrea Schiumarini e Andrea Succi, promosso dalla scuderia Racing Team Le Fonti. Con filmati inediti e musica, si rivive l'impresa dell'equipaggio forlivese nella Dakar più dura in Arabia Saudita. Conduce Nicola Villani di Eurosport Italia.