Automobilismo. Difendere il titolo alla Run & Race. Questo l’obiettivo del Team Lippi

Andata in archivio una presentazione con i fiocchi presso la Contrada Le Botteghe di Fucecchio e conclusi con successo i test di Lajatico, il Team Lippi è pronto ad esordire al campionato “Fun & Race“ 4x4 di fuoristrada estremo 2024. L’appuntamento è per il prossimo fine settimana con la prova speciale di San Bartolomeo a Imola. "Sono loro a rincorrere, non siamo noi a correre". Questo il motto con cui si presenterà ai nastri di partenza la squadra corse fucecchiese, con Dario Fanani alla guida e Riccardo Eifelli nel ruolo di copilota, assistiti dai meccanici Stefano Posarelli e Federico Deserti e Ferrino come fedele braccio destro. "Abbiamo provato nella nostra pista di Lajatico più volte la vettura, che dopo l’incidente dello scorso luglio è stata rimessa a nuovo grazie ad un altro capolavoro del team – assicura Eifelli –. Anche quest’anno partiamo di nuovo da favoriti visto il successo nelle ultime due edizioni, ma siamo tranquilli e sereni, abbiamo affidabilità e sintonia".

"Sarà comunque una stagione agguerrita, gli avversari sono pronti quanto noi, quindi ci sarà da lottare – conclude il copilota –. Ci tengo comunque a precisare che nel team oltre alla competizione, si gareggia soprattutto per soddisfazione e divertimento. E ci teniamo a ringraziare tutti i membri del club per un altro inverno trascorso in officina fra chiacchiere, abbracci e tanta amicizia da condividere"

Si.Ci.