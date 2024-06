Automobilismo. Dinamic protagonista a Imola

C’è anche la società reggiana Dinamic Motosport tra i protagonisti della stagione di Porsche Supercup che si è aperta a Imola con trenta Porsche 911 Gt3 Cup a offrire al pubblico un vero e proprio spettacolo in pista, con distacchi contenuti e duelli incessanti. E i portacolori della Dinamic Motosport non hanno sfigurato. Aldo Festante ha recuperato un paio di posizioni al via fino a portarsi nella top ten: il pilota campano ha offerto un ultimo palpitante giro, difendendo alla grande la decima posizione. A ridosso conclude Jaap Van Lagen: l’olandese ha sfoderato una prestazione regolare e caparbia, tagliando il traguardo in dodicesima posizione. Poco più indietro nella graduatoria generale ha chiuso il giovanissimo Francesco Braschi, al debutto assoluto nella categoria.

Nonostante una comprensibile emozione, è stato bravo a difendersi dall’inizio alla fine dagli attacchi portati da piloti ben più esperti.

Il prossimo fine settimana è di nuovo tempo di Porsche Supercup con il secondo round stagionale che va in scena a Monte Carlo, senza ombra di dubbio tra i circuiti più "glamour" del mondo.