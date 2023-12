Automobilismo Faccioni chiude con una vittoria

Si è conclusa in Francia sul circuito Paul Ricard la stagione agonistica di Jacopo Faccioni che, in abbinamento a Gnos e Falvey, al volante di una Ligier Lmp3 con i colori della Scuderia N.T., ha disputato la 4 Ore di Le Castellet, valida come ultimo appuntamento dell’Ultimate Cup. Il terzetto italo-elvetico-inglese ha terminato la maratona aggiudicandosi la vittoria assoluta su un lotto di quaranta partenti. "Non poteva andare meglio di così – sostiene Faccioni –, abbiamo azzeccato ogni cosa, ognuno dei tre ha sempre ottenuto ottimi tempi nel proprio stint di guida e il nostro valido ingegnere di pista e stratega ci ha permesso di guadagnare secondi preziosi nonostante le penalità in tempo che abbiamo subìto per la classificazione piloti".

f. v.