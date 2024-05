Automobilismo - "GT". Vergamini e Fabrizi super

Fabio Vergamini e Anna Maria Fabrizi, per la prima volta su Ferrari "Sf90 spider", hanno vinto la "Terre di Canossa" (foto), manifestazione che, avendo come base Forte dei Marmi, ha attraversato le province di Lucca, Pisa Massa e La Spezia e, soprattutto, le strade della Garfagnana e e della Valle del Serchio, in una cornice naturalistica di notevole rilievo.

L’equipaggio lucchese ha condotto la gara costantemente in testa alla classifica durante le tre tappe previste dal programma e la sua leadership non è mai stata in discussione, nonostante l’impegno delle auto storiche che cercavano di rimontare; ma, alla fine, si sono arrese, finendo alle spalle del duo lucchese.

Si tratta della prima volta nella storia del "Terre di Canossa" che una supercar moderna batte anche tutte le storiche, mettendo in evidenza la crescita esponenziale in atto nella regolarità delle gran turismo moderne e sorprendendo, non solo gli organizzatori, ma anche i regolamenti esistenti che non prevedono ancora questo fenomeno.

La gara è stata caratterizzata anche da risvolti culturali, oltre che sportivi, ospitando alcune singolari prove di abilità orientate a celebrare il centenario della scomparsa di Giacomo Puccini. Anche in queste prove Vergamini e Fabrizi hanno ottenuto ottimi risultati. Nella prima prova, costituita da un tratto da percorrersi a marcia e in retromarcia, hanno ottenuto il miglior tempo assoluto, centrando in pieno il tempo assegnato. Nella seconda prova, che si è svolta al "Motor club La Canniccia", a Forte dei Marmi, dove la manifestazione si è conclusa, percorrendo un tratto in slalom obbligato, hanno ottenuto il primo posto ex aequo.

"Siamo molto soddisfatti del risultato – commenta Fabio Vergamini – , in quanto, nel nostro palmares, mancavano le vittorie al “Terre di Canossa” e alla “Mille Miglia”. Nella nostra pur breve carriera, infatti, abbiamo vinto almeno una volta tutte le gare cui abbiamo partecipato escluse, appunto, queste due. Ora non ci resta che dare l’assalto al “Ferrari Tribute” di “Mille Miglia”, nel quale abbiamo ottenuto un secondo posto". "Siamo, inoltre, molto lusingati – hanno concluso i due piloti della Valdiserchio – dal fatto di essere un po’ i precursori della regolarità “Gran Turismo”, essendo il primo equipaggio ad aver vinto questa manifestazione con una supercar moderna. Si trattava della prima gara con la “Sf90” e abbiamo colto tutti di sorpresa, sia gli organizzatori, sia i tecnici".

Dino Magistrelli