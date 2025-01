Automobilismo - Rally. A Fanucchi-Giorgi il trofeo "Aci» Lucca. Decisivo l’appuntamento del "Ciocchetto»

Una bella soddisfazione. Sono Claudio Fanucchi e Simone Giorgi (foto), i vincitori del Trofeo Rally Aci Club Lucca. Ad assegnare la vittoria della diciannovesima edizione della serie provinciale sono stati i chilometri del Rally "Il Ciocchetto", ultima manche di una programmazione che ha interessato le prove speciali di nove appuntamenti.

Per Claudio Fanucchi si tratta di un prestigioso "bis", dopo aver conquistato il primato nella precedente edizione della kermesse. Un percorso, quello concretizzato con il massimo risultato dal pilota lucchese, maturato al volante della Peugeot 208 Rally4, interprete di un acceso confronto – fino all’ultima gara in programma – con la Peugeot 208 R2 del diretto avversario Alessio D’Alessandro, pilota che si era presentato sulle strade del "Ciocco" vantando la leadership in classifica. A vanificarla è stato un problema meccanico, accusato nel primo giorno di gara e risultato decisivo nell’estrometterlo dal confronto.

In terza posizione assoluta ha concluso Enzo Oliani, pilota che si è messo in evidenza al volante della Fiat Seicento, vettura che gli ha garantito la vittoria della Coppa Italia di classe "A0".

A vincere il titolo riservato ai navigatori è stato Simone Giorgi, copilota che ha affiancato Fanucchi per l’intera stagione. Le restanti posizioni del podio finale sono andate a Mirko Piazzini – copilota di Enzo Oliani – ed a Simone Di Giulio, campione in carica che ha affrontato la programmazione sul sedile destro della Peugeot 106 K10. Ai giovani Filippo Tonarelli e Tania Bernardi è andato il Trofeo Rally ACI Lucca Under 25, con la giovane copilota che si è aggiudicata anche il titolo femminile.

Mas. Stef.