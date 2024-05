Automobilismo - Rally

La più antica corsa di durata al mondo che, poi, ha dovuto trasformarsi in rally per motivi di sicurezza, senza perdere il suo fascino. Una classica dell’automobilismo, un mito che va oltre al dimensione sportiva. La Targa Florio è sempre in grado di mettere a dura prova l’abilità dei piloti.

Ci sarà anche Rudy Michelini sulle impervie strade siciliane. Il driver lucchese, quinto assoluto al recente "Rally Elba", tornerà a saggiare le caratteristiche della Skoda Fabia Rally2 Evo interpretando un nuovo atto del campionato italiano assoluto rally "Sparco". Oltre cento chilometri di agonismo e due giornate di gara i contenuti proposti dall’appuntamento siciliano, contesto che il portacolori della scuderia Movisport affronterà con il supporto tecnico di MM Motorsport, struttura che metterà a disposizione e curerà in campo gara la vettura equipaggiata con pneumatici Pirelli.

Affiancato dal copilota Nicola Angilletta, Rudy Michelini cercherà di concretizzare le buone sensazioni destate dall’ultimo impegno affrontato, quello di due settimane fa sulle strade dell’Elba, archiviato in top-five. Centotré i chilometri competitivi, distribuiti su nove prove speciali, con l’apertura dell’evento in programma questo venerdì, alle ore 7.30, orario che vedrà gli interpreti della massima espressione rallistica nazionale affrontare le prove libere, alle quali seguirà lo stage di qualificazione.

La partenza, da piazza Parlamento di Palermo, accenderà i riflettori sui protagonisti della gara dalle ore 15, con la prima prova speciale, denominata "Targa uno", prevista per le 17 e fino alle 24. Il primo giro catalizzerà, poi, l’interesse degli appassionati sui tratti cronometrati "Scillato" e "La Generosa", epilogo della prima giornata. "Targa", "Scillato-Polizzi" e "Geraci-Castelbuono" caratterizzeranno, nei loro due passaggi ciascuna, il secondo ed ultimo giorno del confronto che si concluderà, sotto la bandiera a scacchi dell’arrivo, a Termini Imerese, in provincia di Palermo, dalle ore 18,30 in poi.

