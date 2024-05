Automobilismo - Rally: campionato italiano. Andreucci-Briani al "Due Valli» di Verona

Paolo Andreucci e Rudy Briani, su Citroen C3, si sono classificati al decimo posto nella edizione numero 108 della "Targa Florio", in Sicilia, prova ancora una volta valida per il campionato italiano assoluto rally "Sparco". Un risultato che può apparire modesto per un campione del calibro di Andreucci, ma va subito evidenziato che, quest’anno, la sua partecipazione alle gare è legata al ruolo di tester e al lavoro di sviluppo per le gomme MRF Tyres, sia sullo sterrato, sia sull’asfalto come in Sicilia.

Nonostante ciò, nella prima giornata, Andreucci e Briani avevano chiuso con un brillante terzo posto. Tra l’altro, nei giorni precedenti, Paolo Andreucci aveva ricevuto, con Anna Andreussi, per tanti anni sua "navigatrice", la cittadinanza onoraria di Collesano (Palermo).

Il campione di Castelnuovo di Garfagnana ha vinto per ben dieci volte la corsa siciliana che, con i suoi 108 anni, è una delle più antiche al mondo. In Sicilia la vittoria è andata alla coppia Andrea Crugnola-Pietro Ometto con la Citroen C3, al secondo successo stagionale e secondo posto in classifica a un solo punto e mezzo da Giandomenico Basso - Lorenzo Granai, giunti secondi alla "Targa Florio", davanti a Simone Campedelli e Tania Canton, su Skoda Fabia RS, terzi.

Nelle due ruote motrici vittoria del versiliese con Gianandrea Pisani, leader della classifica e campione italiano 2023, con Massimo Moriconi alle note, davanti ai termali di Bagni di Lucca Christopher Lucchesi ed Enrico Bracchi.

Classifica assoluta del campionato di rally: 1°) Basso-Granai 45 punti; 2°) Crugnola-Ometto 43,5; 3°) Campedelli-Canton 38; 4°) Signor-Michi 26; 5°) Scattolon-Zanni 24; 6°) Nucita-Pollet 12.5; 7°) Andreucci-Briani 11,5; 8°) Re-Vozzo 11; 9°) Avbelj-Adrejka 10,5; 10°) Mabellini-Lenzi 5,5.

Classifica due ruote motrici: 1°)Pisani 52 punti; 2°) Lucchesi 40; 3°) Cogni 24; 4°) Strabello 19,5; 5°) Vigliaturo 18. Prossimo appuntamento tricolore da oggi al 29 maggio al "Rally Due Valli" di Verona.

D. M.