Automobilismo - Rally: campionato italiano. Michelini brilla all’Isola d’Elba. Il pilota lucchese finisce quinto

Sono arrivati i primi punti del campionato dopo le disavventure al "Ciocco" e al "Regione Piemonte". Rudy Michelini, infatti, si è piazzato quinto assoluto al "Rally dell’ Elba". Il pilota lucchese, con la Skoda Fabia Rally2 Evo del team MM Motorsport, protagonista sin dall’avvio di gara, occupando la terza posizione assoluta. Riscontri che hanno confermato la bontà del pacchetto tecnico condiviso con il copilota Nicola Angilletta: ridimensionati solo da una penalità di venti secondi inflitta per aver oltrepassato, seppur per pochi chilometri orari, il limite di velocità in una delle slow zone predisposte dagli organizzatori.

Il prosieguo di gara ha visto il driver lucchese costantemente in quarta piazza, dovendo retrocedere di una posizione negli ultimi chilometri.

"È stata una gara tosta, con prove veramente difficili – il commento di Michelini a fine gara – . Non ho mai corso un ”Rally Elba” così: sappiamo bene cosa significhi la pioggia in un’isola; oltre a rendere il terreno molto viscido, abbiamo incontrato condizioni di scarsa visibilità sul Monte Perone, dove c’era nebbia e tanto fango. È stata super impegnativa la prova che ha deciso la classifica. Peccato, perché, al venerdì, stavamo andando veramente bene; ma i venti secondi di penalità inflitti nel primo giorno ci hanno condizionato moltissimo".

M. S.