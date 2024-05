Automobilismo. Rally Raid, Gaspari in Argentina

Enrico Gaspari, pilota forlivese forte delle partecipazioni alla Dakar, sarà in gara da sabato in Argentina al ‘Desafío Ruta 40’, penultima prova del Mondiale Rally Raid con partenza da Còrdoba e arrivo (venerdì 7 giugno) nella stessa città. Un raid che prevede ben 3.000 chilometri di speciale, tanto da essere la più lunga prova in calendario dopo la stessa Dakar, fra l’altro negli scenari della pampa che ospitarono proprio la grande corsa dal 2009 al 2019

Gaspari corre il Mondiale a bordo del Polaris Rzr Pro-R del team spagnolo TH-Trucks. "In macchina – spiega il pilota – saremo equipaggiati con speciali caschi che avranno un respiratore integrato, necessario per affrontare una simile gara. Quest’anno comunque il percorso non prevede le altimetrie estreme dello scorso anno, dove raggiungemmo i 4.000 metri di altitudine, ma mi aspetto un rally ancora molto impegnativo, con le basse temperature dell’inverno australe. Secondo me, è il raid più bello al mondo, per varietà delle speciali. Un pronostico? Nel nostro ambito è sempre un azzardo, ma ci crediamo – conclude – e puntiamo alla Top 5". Il decollo domani da Roma.