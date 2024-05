Automobilismo - Regolarità. Vergamini e Fabrizi trionfano. Nuovo successo a Biella

Fabio Vergamini e Anna Maria Fabrizi, a bordo della "Ferrari 488 GTB", hanno vinto, a Biella, per la seconda volta consecutiva la "Valli Biellesi", gara regolarità per auto moderne, che vede ogni anno una grande partecipazione. Biella si è, dunque, confermata una località particolarmente gradita ai due lucchesi che già avevano vinto la "Biella Classic" nel 2021 e che si erano visti privare di una quarta vittoria – ottenuta sul campo – da un’imprecisione tecnica solo tardivamente riconosciuta dagli organizzatori nel 2022. Insomma, facciamo tre vittorie e… mezza, concludendo con una battuta.

"E’ stata – spiega con la consueta precisione e obiettività Fabio Vergamini, che nella vita professionale è un commercialista di Castelnuovo – una gara molto spigolosa, come si addice a quelle del campionato auto storiche che, nonostante essersi sviluppata nei dintorni della città piemontese, ha mietuto diverse vittime illustri, mentre la gestione della gara da parte nostra è risultata continuamente equilibrata, consentendoci di condurre la classifica per tutta la durata dell’evento che ha costituito un momento importante nel quadro della nostra preparazione, ma anche degli altri concorrenti, in vista della “Mille Miglia”, in calendario nel prossimo mese di giugno".

Dino Magistrelli