Automobilismo. Schiumarini e Succi fanno festa e tornano subito a gareggiare

Al Teatro Dragoni di Meldola Andrea Schiumarini e Andrea Succi hanno recentemente festeggiato, di fronte a un folto pubblico di invitati, il risultato conseguito al di là di ogni più rosea previsione (24° posto assoluti, 7° di categoria e 1° fra gli italiani) alla Dakar 2024, al volante del proto Century-Racing Team Le Fonti. La mattinata, con la presenza di un entusiasta sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci e del presidente del Racing Team Le Fonti, Paolo Ragazzini, è stata condotta dal noto giornalista Nicola Villani di Eurosport. Nel corso delle due ore di svolgimento dell’evento, sono stati proiettati spettacolari filmati della gara, mentre l’equipaggio si è profuso in interessanti racconti e aneddoti del massacrante raid saudita; il tutto intervallato dalle sinuose e affascinanti danze orientali del trio di Santarcangelo di Romagna ‘i Fiori Di Iside’. L’artista Ido Liverani ha fatto dono ai due Andrea di un grande dipinto a tema Dakar.

Non sono mancati i ringraziamenti e i trofei, consegnati alle aziende locali che hanno supportato questa avventura e ai titolari e ai tecnici della scuderia RTeam che hanno profuso con competenza il proprio impegno nell’assistenza sul campo di gara. Fra gli ospiti anche l’elvetica, ma ormai forlivese d’adozione, Chantal Galli, che nel 1988 fece parte dell’equipaggio di un camion che prese parte alla Parigi-Dakar allora in terra africana.

Nel frattempo Andrea Schiumarini e Andrea Succi, al volante di un Mitsubishi L200, hanno preso parte all’Artugna Race in provincia di Pordenone, prima prova su sei del Campionato Italiano Cross Country di Acisport (uno di questi appuntamenti è anche valido per il Campionato Europeo della specialità), piazzandosi al secondo posto assoluto, alle spalle di un altro forlivese, Manuele Mengozzi, navigato da Mirko Palladini su Toyota Hilux. Prossimo appuntamento a inizio maggio, in Toscana, al Baja Colline Metallifere.

Fabio Villa