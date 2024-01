Automobilismo. Schiumarini-Succi e Gaspari, missione compiuta alla Dakar

La Dakar, il raid motoristico per antonomasia, prima prova su cinque del Campionato del Mondo Rajd della Fia, in molti casi caratterizzato da momenti drammatici e terminato ieri con la vittoria in campo automobilistico dell’asso spagnolo Carlos Sainz, pilota ufficiale Audi, ha visto giungere al traguardo i piloti forlivesi che si erano schierati al via in Arabia: per loro, anzi, prestazioni di grande valore.

La coppia formata da Andrea Schiumarini e Andrea Succi, su Century Cr6-Th Trucks Team, è stata protagonista di un crescendo che li ha portati a salire al 46° posto assoluto sui 129 equipaggi giunti al traguardo, in 24ª posizione di gruppo e 7ª di classe. "Sono arrivato a questa mia quarta Dakar molto concentrato – ha dichiarato Schiumarini al traguardo – e il mio obiettivo era arrivare a fine gara con un buon piazzamento. Le tappe sono state veramente impegnative, molto di più di quanto mi aspettassi e abbiamo affrontato 14 giorni di gara tiratissimi. La Dakar non è mai banale, questo lo sapevo visto che appunto ne ho già affrontate tre, ma quest’edizione ha sicuramente superato le nostre aspettative".

Enrico Gaspari, affiancato dall’argentino Jaton Facundo su Polaris Rzr-Th Trucks Team, bersagliato da vari problemi tecnici, non ultimi le cinque forature patite nella penultima tappa, ha agguantato la 12ª piazza assoluta, quinta fra quelli iscritti al mondiale di categoria, sui 26 equipaggi giunti sul palco di arrivo nell’ambito del gruppo Ssv; gruppo che comprende i piccoli e scattanti mezzi del tipo cross country, che fanno classifica a parte. Anche per Gaspari, quindi, una prestazione da ricordare.

Fabio Villa