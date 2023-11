Automobilismo. Un nuovo podio per Faccioni: di notte alla 4 Ore di Magny Cours

Jacopo Faccioni, in compagnia dell’inglese Falvey e del portoghese Peters, ha preso parte in Francia, sul circuito di Magny-Cours, al volante di una Ligier Jsp3, alla 4 Ore valida come penultimo appuntamento (l’ultimo si disputerà il 26 novembre a Le Castellet) del Campionato Europeo Ultimate Cup.

La gara presentava alcune particolarità: prima di tutto si è disputata in notturna, con i soli fari in dotazione alle vetture in gara e con pista non illuminata; i rifornimenti non sono stati effettuati nell’area box, ma in una diversa posizione dell’autodromo; il tempo di qualifica, il sesto per Faccioni and company, è stato determinato dalla somma dei tre migliori crono realizzati da ognuno dei tre compagni di squadra; la classifica finale è stata calcolata sia in base a quella assoluta, sia a quella di categoria. Per il terzetto ne è venuto fuori un sesto posto assoluto, terzo di gruppo.

"Non avevo mai corso una gara in notturna – afferma il pilota forlivese – e per fortuna l’unico momento in cui non pioveva è stato durante la garal, dopo tre giorni di acqua intensa. Non conoscevo la pista se non al simulatore, non conoscevo l’auto se non per 3040 minuti provata a Portimao in Portogallo e non conoscevo neppure i piloti che hanno condiviso l’auto con me. Infine ho guidato l’auto in pre-gara soltanto con pista completamente bagnata e quindi con pneumatici rain. Devo quindi dirmi soddisfatto del risultato finale, che ci ha permesso di salire sul podio di classe. Il nostro ingegnere di pista ci ha detto e ripetuto che eravamo nelle condizioni di vincere la gara; è quasi incredibile che dopo quattro ore di competizione le prime 6 auto fossero tutte nello stesso giro e anche noi – conclude Faccioni – avevamo pochi secondi di distacco dall’equipaggio poi vincitore assoluto".

Fabio Villa