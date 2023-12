Avanzano i favoriti al Milano Premier Padel. Oggi tocca a Lebron-Galan e Coello-Tapia

Sta entrando nel vivo la seconda edizione del Milano Premier Padel P1 sui campi dell’Allianz Cloud. Il tabellone maschile, orfano delle tre wild card italiane (GraziottiSinicropi, CassettaAbbate e CremonaDi Giovanni), non registra particolari scossoni, con Castello LopezOsoro Ulrich (n°6) vincitori su Aguilar CarrilloCanellas Rodero e GonzalezGarrido (n°7) facili su LjioCepero. Fra le donne Icardo AlcorsiaRiera (n°5) hanno battuto CollombonRufo Ortiz ma a suscitare l’interesse del pubblico è stata la spagnola Alejandra Salazar, ritenuta la più forte giocatrice di sempre. Dopo aver saltato l’edizione 2022 per infortunio, si è qualificata per il 2° turno con la portoghese Arujo. Oggi tocca ai favoriti: i numeri 1 del tabellone maschile LebronGalan, ancora a zero tituli stagionali sul circuito, debuttano contro CardonaRuiz, così come CoelloTapia (n°2) e StupaczukDi Nenno (n°3). Fra le donne spazio a JosemariaSanchez (n°1) e OrtegaTriay (n°2). S.D.S.