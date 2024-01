Cavalieri, ecco la decima vittoria: Avezzano battuto a domicilio

Prato, 21 gennaio 2024 - Una gara dominata nel primo tempo, che ha ad un certo punto rischiato di trasformarsi in una beffa. Un colpo di coda nella seconda parte della ripresa ha tuttavia rimesso le cose a posto, garantendo ai Cavalieri Union l'intera posta in palio. Il 24-19 con cui gli uomini di Alberto Chiesa hanno battuto in trasferta l'Avezzano parla di un incontro combattuto, risoltosi alla fine a favore degli ospiti che hanno consolidato ulteriormente la seconda posizione nel girone 3: 49 punti grazie alle dieci vittorie colte in undici partite, con la Lazio capolista distante cinque lunghezze e il Capitolina terzo a quota 37. “Una partita durissima – ha commentato il presidente Francesco Fusi – dopo un primo tempo dominato, siamo calati perchè pensavamo forse di aver già vinto, inconsciamente. I nostri avversari hanno giocato bene, noi siamo stati bravi a riemergere alla distanza. Abbiamo conquistato cinque punti in uno delle partite più importanti del torneo: perfetto così”.

AVEZZANO: Du Toit, Capone, Nxele, Di Matteo, Di Giammarco, Natalia (31' Della Cagna), Speranza, Basha, Ponzi, Mammone, Martini (60' Potocar), Giangregorio, Carones, Pais (52' Lanciotti), Di Roberto (41' Mocerino). A disp.: Mocerino, Trozzola, Leonardi, Lanciotti, Potocar, Costantini, Cuesta. All.:Troiani

CAVALIERI PRATO: Puglia, Nistri (51' Fattori) Marioni, Pancini, Fondi, Magni (77' Marzucchi), Renzoni, Reali (77' Attucci), Zucconi, Dalla Porta, Casciello, Ciampolini, Sassi ( 55 Pesucci), Giovanchelli (55' Di Leo) Rudalli (51' Sansone). A disp.:Sansone, Scuccimarra, Fattori, Pesci. All.:Chiesa

Arbitro Dante D’Elia di Bari

Marcatori: 6' m. Marioni (tr. Puglia) 14' m. Zucconi (tr. Puglia) 31' m. Magni, 45' m. Pais (tr. Du Toit) 60' m. Nxele (tr. Du Toit) 75' m. Della Cagna, 80' m. Fattori

G.F.