Avvio di stagione col botto. Scabbia si conferma big

Inizia bene il 2024 sportivo per gli atleti del Cus Ferrara triathlon. Roberta Scabbia, atleta cussina che aveva chiuso il 2023 con la storica partecipazione al mondiale Ironman delle Hawaii, si conferma fra le big del triathlon femminile, aprendo la nuova stagione agonistica con il gradino più alto del podio nella categoria M3 all’Astico duathlon sprint, gara valida per il campionato regionale veneto, chiuso con il ragguardevole tempo di 1 ora 16 minuti e 12 secondi, conquistato tenendo il piede sull’acceleratore dal nastro di partenza sino all’ultimo metro di corsa. Nelle acque del Lago delle Nazioni, “riscaldate” dall’entusiasmo degli oltre 210 partecipanti, ha preso il via la stagione del triathlon con la disputa dell’ Irondelta, gara sulla media distanza (1,9km di nuoto, 85,5km di ciclismo no-draft e 21km di corsa) organizzata dai cugini del Ferrara Triathlon. In questo classico appuntamento primaverile l’atleta cussino Marco Frilli taglia il traguardo dopo 4 ore e 37 minuti, conquistando il 56° posto assoluto e il 15° di categoria S3 grazie ad una splendida frazione in bici, notoriamente il suo pezzo forte, condotta ad una media di oltre 37km/h sotto il sole cocente. Con una pedalata agile e potente Frilli recupera buona parte del terreno perduto nei due giri della parte natatoria e dà l’abbrivio alla terza ed ultima frazione di gara, corsa con un ottimo passo sul fondo misto della suggestiva pineta del Lido di Volano.