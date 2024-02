Azzurri con riflessi gigliati. Quanti fiorentini a Doha

Il nuoto azzurro parla fiorentino e toscano. Ben 14 atleti e 6 tecnici fra nuoto e pallanuoto della nostra regione scenderanno infatti in acqua dall’11 al 18 febbraio a Doha dove saranno in programma i XXI Mondiali di nuoto in vasca lunga. La Rari Nantes Florentia del presidente Andrea Pieri che ricopre anche la carica di vicepresidente vicario della Federnuoto sarà degnamente rappresentata: fra i convocati dal dt Cesare Butini vi sono infatti Lorenzo Zazzeri e Filippo Megli, due dei fiori all’occhiello del circolo biancorosso. Zazzeri, il 29enne fiorentino plurimedagliato europeo, mondiale e olimpico che fra i risultati più recenti vanta l’argento nella 4x100 sl ai Giochi di Tokyo 2021, l’oro ai Mondiali 2022 di Budapest nella 4x100 mista e il bronzo nello stile libero, e l’argento, sempre nella 4x100 sl ai Mondiali di Fukuoka del 2023; Megli, anche lui fiorentino, 26 anni, vanta in carriera, oltre a numerosi titoli italiani anche 4 ori, 4 argenti e 3 bronzi conquistati fra campionati europei e Giochi del Mediterraneo. L’altro fiorentino in vasca a Doha è Leonardo Deplano, 24 anni, della Esseci Nuoto tesserato per l’Aniene Roma.

Anche nel torneo iridato di pallanuoto, iniziato ieri per concludersi il 9 febbraio, Firenze è in acqua con un pezzo da novanta: Caterina Banchelli, 23 anni, portiere titolare del Setterosa dopo aver vinto tutto con le Nazionali giovanili. Fiorentina, è nata e cresciuta alla Rari Nantes Florentia per la quale è ancora tesserata pur giocando quest’anno in prestito con la calottina della SIS Roma. Il risultato più esaltante suo e della sua squadra è stato nel 2022 ai Mondiali giapponesi quando vinse il bronzo battendo l’Australia per 16-14 al termine di una gara sofferta ma bellissima; a Budapest l’anno prima, superò nei quarti per 8-7 gli Stati Uniti campioni olimpici.

f. m.