Badji corre 200 metri ’mondiali’. Record personale per tre Cadetti

Zaynab Dosso a parte, nel week-end sono stati centinaia i reggiani in pista sui vari campi di gara.

Iniziamo dal memorial Brandoli di Modena dove Bokar Badji ha corso i 200 in 22’’22, miglior prestazione mondiale stagionale per la categoria SM35. Bokar sta concludendo la preparazione in vista dei campionati italiani. Seconda la staffetta 4x400 femminile della Self, terze Sara Cantergiani sui 100 hs. in 14’’24 e Sofia Cervi sui 100 hs. allieve in 14’’64, quarto il ghanese dell’Atletica Reggio Benjamin Okyere Nyanney nel lungo con m 7,24, risultato interessante specie se dovesse diventare cittadino italiano. Bene anche Alessandro Casoni, sesto sugli 800 in 3’55’’08.

Il Trofeo Pratizzoli di Parma, gara per rappresentative cadette, vede l’Emilia al quinto posto, ma i quattro reggiani si sono espressi al massimo delle loro possibilità con tre record personali: è il caso di Michael Iovine quarto nel peso con 14,13, Giulia Landini sesta nel martello con 42,09 e Sara Andreoli sugli 80 in 10’’07. Bene anche Luca Bonini, sesto sui 300 in 36’’81. A Parma l’Atletica Reggio è seconda con la squadra Ragazze nella finale regionale campionati societari di categoria. A livello individuale quattro podi: prime Allegra Iori nei 1000 (3’20’’63), Ilary Iovine nel peso (m 10,01) e Giorgia Cigarini nel lancio del vortex (m 41,18), seconda la 4x100 composta da Isabella Sassi, Anna Oliva, Diana Bagni e Nina Olivi (57’’55). La Self è giunta quinta tra i maschi e sesta tra le femmine, con Matteo Tosi secondo nell’alto a 1,46 e i terzi posti di Arianna Roberi, 4,55 nel lungo e della staffetta 4x100 femminile in 57’’68.

Nel meeting internazionale di San Vito al Tagliamento, Giuseppe Gravante della Corradini è arrivato 11° sugli 800, vincendo la seconda serie in 1’49’’54’’.

Nei QArco Games disputati ad Arco di Trento, terzo Michael Kyereme sui 100 in 10’’53.

Doppietta Atletica Reggio nella Bobbio Night Run (9,8 km su strada su anello cittadino), con i successi di Fabio Ciati e Caterina Filippi: 30’23’’ il tempo di Ciati, 37’15’’ quello di Filippi.

A Sala Baganza, isabella Morlini vince il "+Kuota Trail Race" e il giorno seguente è seconda nel "+Kuota Road".

Uno-due dell’Atletica Reggio nello Sky Trail Tre Cime del Covigliaio (28 km, d+ 1600m), col primo posto di Giulia Botti in 3h15’13’’ e il secondo di Chiara Vitale in 3h19’11’’.