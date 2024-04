Bagno di folla in piazza. Il Bbc si presenta alla città

E’ stato un vero e proprio bagno di folla quello per il Bbc Grosseto. La squadra al completo si è presentata alla città e ai tifosi in piazza del Sale, ospite del locale Jab Club di Claudio Viska, che ha messo a disposizione la location. Moira Armini ha presentato la serata (a cui hanno partecipato anche gli amministratori della città, compreso il sindaco Vivarelli Colonna) facendo scorrere sul palco tutti gli atleti biancorossi a disposizione del manager Junior Oberto. Applausi anche alle "vecchie" conoscenze che dovranno trascinare i nuovi ad una stagione da protagonisti.

"Siamo qui per far bene – ha detto il vicepresidente Sandro Chimenti –. Abbiamo deciso di allestire una squadra competitiva perchè il Bbc Grosseto ha una storia da difendere. Ma non sarà un fuoco di paglia: il nostro obiettivo è rimanere competitivi a lungo".

Importanti anche le parole di Claudio Banchi, ex presidente e adesso responsabile marketing della società. "Ringrazio le oltre 50 aziende che ci daranno una mano per affrontare la stagione – ha detto –. Vogliamo far bene e crediamo di aver messo in piedi una squadra competitiva. Adesso non vediamo l’ora di scendere in diamante".

Chiusura con Beppe Massellucci, la bandiera mai ammainata del baseball grossetano: "Sono tornato per aiutare i ragazzi e la società. Il Bbc Grosseto è la mia casa".