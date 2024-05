Baldassarri e Fucci in gara

La veterana a caccia di medaglie e la giovane in rampa di lancio. Sarà davvero interessante il Campionato Europeo di ginnastica ritmica che si disputerà a Budapest da domani a domenica, dove ci saranno due atlete ravennati, il presente e il futuro della ginnastica italiana. Una è ovviamente Milena Baldassarri, che oltre a cercare una medaglia sfrutterà questa manifestazione per preparare l’Olimpiade di Parigi che sarà la sua seconda in carriera, e insieme a lei ci sarà la debuttante Margherita Fucci, classe 2009 tesserata per la Ginnastica Cervia, che si presenta con due ori e un argento vinti di recente in gare internazionali. Meggy, come è soprannominata, debutterà questa mattina con il Team Junior insieme alle compagne di nazionale Ludovica Platoni, Anna Piergentili e Carlotta Fusignati, scendendo in pedana con le clavette (ogni atleta porta un solo attrezzo).

Dalle 9 alle 20.30 ci sarà la gara individuale che varrà anche per il Team Ranking (classifica in cui si sommano i punti delle singole prestazioni) e le migliori otto per specialità si contenderanno le medaglie domani dalle 19.55 alle 22.05. Domani esordirà Baldassarri nelle qualifiche All Around nel cerchio e nella palla (le azzurre saliranno in pedana dalle 11.15 alle 13.15) per continuare venerdì con le clavette e il nastro (dalle 17 alle 19).

Le gare saranno valide sia per l’accesso alla finale All Around che per quelle di specialità. Sabato dalle 11.10 alle 17.40 ci sarà il concorso generale individuale tra le migliori 24 della classifica che assegnerà il titolo europeo, mentre domenica l’Europeo si concluderà con le finali di specialità dalle 10.10 alle 12.20. Oltre a Baldassarri, per l’Italia gareggeranno Sofia Raffaeli, una delle grandi favorite, e Tara Dragas.

Le loro maggiori avversarie saranno le bulgare Boryana Kaleyn e Stiliana Nikolova, le tedesche Darja Varfolomeev, campionessa del mondo in carica, e Margarita Kolosov, l’israeliana Daria Atamanov (campionessa europea 2022), la spagnola Polina Berezina e l’ucraina Viktoriia Onopriienko. La copertura televisiva dell’evento sarà come sempre affidata alla Rai. Tutto l’Europeo verrà trasmesso in streaming su Rai Play, mentre su Rai Sport ci saranno in differita le qualifiche del cerchio e della palla (giovedì dalle 14 alle 15.25) e delle clavette e del nastro (venerdì dalle 19 alle 20). Domenica dalle 10.10 alle 12.45 è prevista la diretta delle finali individuali.

Luca Del Favero