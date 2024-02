Ballerini Puviani, Ruiba,. Sgubbi e Imperato brillano a Campobasso

Campobasso ospita i campionati della federazione Fedika di karate. In ballo il Bologna Karate Marathon seguito dai coach Martina Frabboni e Lucio Morale e dall’ufficiale di gara Cristian Morale. Oro nell’individuale senior e nell’open junior per Ballerini Puviani. Tripletta nell’open cadette B con Ruiba, Sgubbi e Imperato. Nelle cadette B prima Sgubbi davanti a Imperato e, nelle cadette A, successo per Buttelli seguita da Ruiba. Nell’open cadette A argento per Buttelli e bronzo per Mentoni. La stessa Mentoni è d’argento nell’individuale cadette A. Nelle squadre Sanbon cadette A successo per Taruffi, Imperato e Mentoni che si lasciano alle spalle Spunton, Buttelli e Sgubbi.

Argento nel rotation junior per Ballerini, Ruiba e Buttelli. Gli altri risultati? Matilde Baccolini oro individuale e a squadre, Maya Taruffi oro individuale, Emma Spunton argento individuale, Edoardo Baccolini bronzo individuale e oro a squadre, Manuel Travaglini argento individuale e oro a squadre, Alessandro Gudumac argento individuale e bronzo a squadre.