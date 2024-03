Barlaam protagonista. Polha prima agli Assoluti

Nessuna sorpresa a Lignano. La Polha Varese si conferma ancora una volta la società campione d’Itali. In Friuli, infatti, si è svolta la VI edizione delle Citi Para Swimming World Series e contestualmente hanno avuto luogo i XVII Campionati Italiani Assoluti Invernali a cui hanno preso ben 67 società italiane.

Il medagliere se l’è aggiudicato la realtà lombarda, da anni eccellenza e punto di riferimento del mondo paralimpico, fucina di talenti. Il club di Varese ha portato a casa 51 medaglie (bottino composto da: 29 ori, 12 argenti e 10 bronzi) seguita dalla società SS Lazio nuoto con 40 medaglie (14 ori, 17 argenti, 9 bronzi) e terzo posto il Circolo Canottieri Aniene con 14 podi (9 ori, 5 argenti).

La Polha Varese è scesa in acqua con 10 nuotatori alle World Series e 26 al campionato italiano. Sugli scudi, la punta di diamante del club, Simone Barlaam, oro a Tokyo 2020, diciannove volte campione del mond , e primatista mondiale nei 50, 100 e 200 stile libero, nei 50 e 100 dorso e nei 50 delfino categoria S9: "A Lignano – ha detto ai canali ufficiali della Federazione nuoto paralimpico – l’atmosfera è magica, anche per il calore del pubblico. È una tappa molto importante in vista dell’Europeo (a Madeira, ndc) e di Parigi". Il milanese ha aperto la prima giornata di gare delle CITI World Series 2024 conquistando subito una medaglia d’argento nei 100 stile con il crono di 53.96. Poi, l’azzurro è salito sul gradino più alto del nei 50 stile affermandosi con il tempo di 24.72 davanti allo Statunitense Jamal Hill. A livello assoluto è salito sul gradino più alto del podio nei 100 dorso, nei 50 e 100 stile libero e nella staffetta 4x100 mista mista.

Altre medaglie da conservare per lo studente del Politecnico di Milano. Il nuotatore, classe 2000, recentemente è stato l’unico italiano a essere candidato agli Oscar degli Sport Laureus, nella categoria "Laureus Sportsperson of the Year with a Disability Award" ("Sportivo con disabilità"). La Polha si gode così il golden boy del nuoto paralimpico ma non solo. Ottimi segnali arrivano dalla compagna di squadra Arjola Trimi che ha festeggiato i 37 anni vincendo l’oro nei 50 stile: "Rientravo qui dopo 2 anni lontana dalle gare – ha precisato - e non sapevo cosa aspettarmi dopo la lesione al plesso della spalla destra. Sono felicissima, ora un passo alla volta e, dopo Lignano, ci saranno gli Europei di Madeira, poi si vedrà".

A livello italiano, ha inoltre realizzato due record nei 50 e 100 stile, così come Arianna Talamona che ha firmato i nuovi primati assoluti nei 200 stile libero S6, nei 200 misti S5 e nei 50 rana SB5 e Alessia Berra nei 50 rana SB12. Tra le altre medaglie nella World Series da segnalare il bronzo a livello giovanile di Tommaso Morandi nei 100 stile. Archiviato l’appuntamento di Lignano, Barlaam e gli altri azzurri si concentreranno sugli Europei. Madeira, dopo il Campionato del 2016 e nel 2021, torna a ospitare la rassegna in programma dal 21 al 27 aprile 2024 presso il Complexo de Penteada a Funchal. Un appuntamento fondamentale prima dei Giochi Paralimpici in programma dal 28 agosto all’8 settembre.