Baroni vince al Matilde golf

Al Matilde sabato scorso la gara promossa dal caseificio Rozzi ha aperto l’attività agonistica del fine settimana. La gara è andata in scena sulla distanza di 9 buche ed è stata vinta da Giovanni Baroni con 45 colpi. A Silvia Morandi (20) e Marco Rainieri (25) i premi netti. Domenica è andata in scena la terza tappa del Vasco Live Golf. Lorenzo Montanari ha vinto con 83 colpi accumulando punti preziosi per il ranking. In prima categoria Stefano Mattiolo (31) ha superato di misura Pietro Ganzerla, in seconda Marcello Pecchielli (43) ha dominato lasciando a ben sei lunghezze il bravo Carlo Perco (37) mentre in terza Massimo Marini (38) ha avuto la meglio su Aroldo Campani (37). Premio miglior neofita a Gianluca Preti (39).

Al Golf San Valentino ha fatto tappa il Green Pass Trophy vinto dal giovane Mattia Pellesi con 84 colpi. Enzo Bignotti (35), Piero Achilli (39) e Simona Berretta (37) si sono imposti nelle tre categorie nette.

Andrea Ronchi