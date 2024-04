Ultimo test della Fortitudo campione d’Italia prima dell’inizio del campionato. In settimana l’opening game contro Grosseto. Intanto, al Gianni Falchi arriva il Parma che, con San Marino, per organico e investimenti (già nella passata stagione) è una delle favorite per la vittoria finale. Nella prima finisce 3-3 (essendo amichevoli il pari viene ammesso), nella seconda, invece, 3-1 per i ducali.

Detto che Eduar Lopez, il nuovo lanciatore dominicano è atteso per oggi, nella prima uscita, con Parma, dimostra di avere un buon braccio l’olandese Jefrem Leon che resta sul monte per tre inning.

I restanti quattro inning se li spartiscono gli ultimi due arrivati. Bene il mancino Marc Civit (Frignani ha una predilezione per i lanciatori mancini), meno bene Federico Robles, che pure lo scorso anno è stato più di una sicurezza. E’ stato proprio un errore di Robles a consentire al Parma di segnare gli ultimi due punti e pareggiare così un match che li vedeva sotto 3-1.

Invece 3-1 (per Parma) è il risultato del secondo confronto, contrassegnato da una temperatura che ha messo tutti in difficoltà, ospiti compresi.

Tre inning per Filippo Crepaldi, due per Maurizio Andretta e altrettanti per Alex Bassani. I tre punti firmati dagli ospiti sono arrivati su errori difensivi: un aspetto sul quale l’UnipolSai dovrà lavorare parecchio. Anche perché, l’ultimo scudetto, è maturato sulla base di una difesa solida che ha sempre ridotto al minimo il numero degli errori.