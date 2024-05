Baseball. A Castellina Scalo l’Estra Bsc affronta Monteriggioni. Pichardo: "Dobbiamo riprendere il nostro cammino»

Domani, nel giorno del derby cestistico tra Mens Sana e Costone, andrà in scena anche un altro derby territoriale: alle 15 allo stadio Antonio Scialoja di Castellina Scalo si affronteranno per la prima volta nella storia ultraquarantennale del baseball locale, a livello seniores, due squadre della provincia: il Monteriggioni e l’Estra Siena Bsc. Il Monteriggioni ha deciso infatti di organizzare, quest’anno, una squadra seniores, che fino ad oggi ha rimediato tre sconfitte, contro Cosmos (2-10), Padule Sestese (4-16 per manifesta) e Livorno (1-42 al 7’ inning). Per l’Estra Siena il derby non è solo un impegno carico di significato, ma anche una sfida con il passato, visto che la formazione valdelsana è guidata dall’ex tecnico Jesus Barroso, in bianconero fino a due anni fa, prima che iniziasse l’era Alvarado Perez. Tra le fila della squadra di Castellina Scalo anche un altro ex, Jhonny Leon Chico. L’Estra, domani, cercherà di riprendersi subito dalla sconfitta (7-9) rimediata lo scorso week-end a Firenze contro la Franchigia, costatale il primo posto in classifica. "Abbiamo dimostrato – ha sottolineato il presidente Francesco Giusti – di essere solidi in difesa e potenti in attacco. Nonostante la sconfitta, abbiamo fiducia in questo gruppo che vuole cercare di raggiungere i play off". "Dobbiamo riprendere il nostro cammino – ha aggiunto il terza base Anthony Pichardo (nella foto) –. A Firenze abbiamo perso perché abbiamo commesso degli errori stupidi". L’intero roster del Monteriggioni batte meno .200, con migliori battitori l’ex Lancers Giulio Baccilli e Miguel Sacchi, che reggono il line up con medie battuta superiori ai .400. Sul monte di lancio sono quattro i lanciatori alternati dal manager cubano: Cencioni, Labate, Sacchi e Santoriello. Nel box la squadra senese batte .275 (.750 batte Deurys Rodriguez Garcia, .500 Jeison Rosario, .400 Anyelo Hernandez, .333 Alejandro Fernandez Matos). Il monte di lancio ha una media punti guadagnati sul lanciatore di 9.00. In difesa, in tre gare, 7 gli errori difensivi, di cui due imputabili al catcher Querci alla prima giornata. Per quanto riguarda le giovanili, l’Under 12 giocherà sempre oggi, alle 10,30, a Padule contro la formazione locale.