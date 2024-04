Baseball, altro test a ronchi. Il manager frignani: "un altro passo avanti». e sabato ultimo esame con il parma. Fortitudo: Andretta, Bassani e Crepaldi sono già in forma per il campionato

Una vittoria e una sconfitta, sempre con lo stesso identico punteggio, 3-0 e 0-3 per l’UnipolSai che prosegue il precampionato, in attesa di esordire, la prossima settimana, contro Grosseto in quello che viene definito ‘opening game’. I ragazzi di Daniele Frignani, che nelle ultime settimane hanno integrato il gruppo con gli arrivi di Ernesto Liberatore e Ricardo Segundo Paolini, sono in attesa, in questi giorni, di Junior Martina.

"Un altro passo in avanti – commenta Daniele Frignani, manager dell’UnipolSai –. Continuiamo il nostro percorso".

Nel primo match pressoché perfetto Pippo Crepaldi che lancia per quattro inning. A chiudere i giochi, con semplicità disarmante, ci pensa Alex Bassani. Nel box di battuta in evidenza Filippo Agretti (e non è la prima volta da quando ha ripreso gli allenamenti dopo l’intervento alla spalla per risolvere i problemi della passata stagione) e capitan Lorenzo Dobboletta.

Nel secondo match, subisce i punti il giovane Cantelli. Maurizio Andretta, sul monte per quattro inning, si dimostra all’altezza.

E a proposito di una Fortitudo sempre più giovane, esordio nel gruppo Mattia Angelucci, che sarebbe poi un under 15. Sabato ultimo test prima del campionato: per capire qual è il valore attuale dei campioni d’Italia ci sarà uno degli avversari peggiori, ovvero il Parma, con tanti ex Fortitudo (da Matteo Bocchi a Claudio Scotti) e la voglia di diventare una delle protagoniste del prossimo torneo.

a. gal.