Baseball. Comcor, Collecchio è troppo forte. Dal Missouri arriva Filippo Bianchi

Collecchio si rivela troppo forte per una Comcor Modena non ancora al top della forma. Per i gialloblù è un boccone amaro, contro una avversario del genere serviva una partita perfetta, che però non c’è stata. Partita che non è arrivata visti, anche, molti ’lavori in corso’ in tutti i ruoli per un giovane nuovo team che ha comunque ampi spazi di miglioramento. Quella dei gialloblù è una condizione da costruire allenamento dopo allenamento, come dimostrano le due sconfitte rimediate nella gara che si è disputata sabato, prima trasferta della Comcor, arrivata alla seconda giornata del campionato. C’è comunque un importante novità per la squadra, ovvero l’arrivo, ieri, dal College del Missouri di Filippo Bianchi esterno mb 307, pronto alla causa gialloblù.

collecchio

8

modena

1

COLLECCHIO. Lanc: Fabiani (Vincente) Bartolini. Modena. Lanc: Campanella (Perdente), Infante J, Paltrinieri. Punti: Col 002 033 000 p.8, bv.10. Mo 000 100 000 p.1, bv.4.

MODENA: Scerrato 2.bv, Ferri, Guevara, Pompilio, Russo (Dall’olio), Vasquez, Lambertini, Moronta, Campazzi (Corrado).

Gara Uno

Padroni di casa subito in fuga alla terza ripresa sul 2 a 0, Modena butta nella mischia sul monte Campanella contro Fabiani (vincente) prima, Bertolini dopo. Pisano gioca le carte, Infante J e Paltrinieri senza esito. L’ attacco gialloblù è in giornata, contro forti pitcher, realizza 4 battute valide, finale 8 a 1 a favore di Collecchio.

collecchio

7

modena

1

COLLECCHIO. Lanc: Gongora (Vincente) Acerbi. Modena. Lanc: Hurtado (Perdente), Dall’Olio, Calero. Punti: Col 200 012 110 p.7, bv.9. Mo 000 000 010 p.1, bv.6,

MODENA: Scerrato, Ferri, Guevara, Pompilio, Russo 2.bv (Lambertini), Moronta (Franceschini), Infante.J, Vasquez (Cirilli). Campazzi.

Gara Due

Comcor Modena tenta la riscossa, ma la musica non cambia, Hurtado in giornata non basta, contro il potente Gongora, cede il monte a Dall’Olio, che incassa altri punti. Le 6 battute valide (troppo poche, contro i locali) con un line up battuta forse migliorabile non fruttano nulla contro due pitcher molto validi. Sul finire entra Calero ma è fatta, finale 7 a 1.

Giorgio Antonelli