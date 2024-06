Baseball. Comcor grintosa ma ancora ko

comcor modena

0

verona

1

MODENA: Scerrato, Ferri, Guevara, Pompilio, Russo, Moronta, Tamburini dh, Vasquez, Bianchi. Lanciatori: Calero (rl.5), (Perdente) Hurtado (rl.3), Infante J. (RL.2).

VERONA: Rampo, Bunato, Meliori, Mantignoni, Orrash, Nifosi, Piccoli, Mondo, Falzi. Lanciatore: Ramon (Rl.9), (Vincente).

Punti: MO 000 000 000 p.0, bv.4. VER 000 001 000 p.1, bv,6.

Una grande Comcor Modena, forse nella sua migliore partita disputata finora in campionato, esce battuta da un forte e cinico Verona, che sfrutta al massimo una sola possibilità avuta. A sorpresa parte sul monte di lancio del manager Pisano un grande Angel Calero (nella foto), che blocca bene gli attacchi avversari.

Contro Ramon lanciatore del Verona ’di altri tempi’, 9 riprese e 89 lanci. Numeri che parlano da soli. Calero come detto ha risposto nel migliore dei modi possibili, tre le valide subite. Per Modena una giornata comunque positiva nonostante la sconfitta, contraddistinta da grinta e carattere, anche se non sufficienti a fermare un grande Verona.

Comcor riesce a portare prima nella terza ripresa poi nella quinta un uomo in terza base senza la valida al momento giusto del match, rammarico per i sei uomini lasciati sulle basi. Un match comunque dalle mille emozioni, deciso in modo ’traumatico’.

Nella quinta ripresa, per cercare di dare una svolta ad una gara compliata, Calero va sul monte di lancio; Verona forza il gioco per rubare casa base, Calero tenta di stoppare un uomo lanciato a casa, il pitcher viene penalizzato da un bolk (lancio irregolare), così Modena incassa l’ 1 a 0 che decide la sfida.

Il risultato non cambia fino alla fine, Verona vince in sofferenza, ma Comcor Modena guidata dal manager Pisano ha dimostrato di aver cambiato ha cambiato registro soprattutto in termini di mentalità. Ora i gialloblù sono chiamati a mettere in mostra il loro vero valore nelle prossime dieci gare di qualificazione.

Giorgio Antonelli