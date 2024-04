Baseball. Comcor in salute alla prima uscita

Comcor Modena muove la classifica contro un grande Verona. Vince sul filo di lana, al fotofinish della 9° ripresa, l’attesa gara uno, subisce il ritorno del Verona vincente di stretta misura in gara due.

Gara Uno

VERONA: Lanciatori, Aldegheri, Padovani, Anselmi (Perdente).

MODENA: Scerrato, Ferri, Guevara, Pompilio, Russo Vasquez, Lambertini, Moronta, Campazzi. Punti: VR 420 003 000 Pu.9, Bv.11. MO 000 301 307 Pu.14, Bv.14.

Gara dalle mille emozioni. Modena contratto su monte lancio e in battuta. Sotto per 6 a 0 alla fine del 3° inning, non molla mai. I Ragazzi del manager Pisano reagiscono sul 4 a 9. Dalla 7° della ripresa la grande rimonta giallo blù. Dopo Campanella e Paltrinieri sale sul monte pitcher Dall’Olio che congela le mazze locali, concede 2 battute valide. Suona la carica alla truppa che risponde a suon di battute valide. Ferri prima Moronta e Campazzi con modena sul 7 a 9 Verona. Cambiano i laniatori locali, ma Modena è implacabile. Si gioca il tutto per tutto, Moronta Vasquez, Lambertini fanno il 9 a 9. Verona in tilt modena sul 11 a 9. Alla 9° ultima ripresa gialloblu scatenati, Russo spinge Ferri, Guevara (3 valide), Pompilio, Scerrato a punti sul finale vincente 14 a 9.

Gara Due

VERONA: Lanciatori, Ramon (Perdente), Dando.

MODENA: Scerrato, Ferri, Guevara (Lambertini), Pompilio, Russo, Vasquez, Corrado dh, (Dall’olio), Cirilli, Campazzi.

Punti: VR 100 101 000 Pu.3, bv.4. MO 000 010 000 Pu.1, Bv.6.

Grande partita tra i due potenti lanciatori: il caraibico Ramon locali contro il cubano Hurtado. Verona in fuga sul 3 a 1. I gialloblù trovano il grande ostacolo Ramon. Modena gioca la carta Infante Junior (ottima prestazione) Hurtado sfinito scende dopo 112 lanci. Verona vince 3-1.

