Baseball. Comcor Modena in campo. Doppia sfida con Settimo Torinese

Una Comcor Modena ambiziosa, dopo aver imposto il pareggio (una gara vinta, una gara persa) sul diamante veneto del Verona, vuole farsi valere anche sul diamante Settimo Torinese. "A Verona una bella gara con tante emozioni – dice il manager Cortese –, un giusto pareggio tra due squadre con un grande futuro". Col Settimo Torinese oggi doppia gara, al mattino e al pomeriggio. Le statistiche non consentono una lettura degli avversari, stoppati la scorsa settimana nel match con Milano 1946, per la scomparsa del manager. Comcor Modena propone bomber Moronta e Guevara media battuta 500 mb attacco, con Scerrato a mb 444. Buona la media battuta squadra mb 299, media punti subiti lanciatori 4,76. "Siamo in continua crescita gara dopo gara – cosi il catcher Scerrato – non ci poniamo limiti". Note negative gli acciacchi di bomber Guevara e Moronta. La probabile formazione Modena vede catcher Lambertini (Scerrato), prima base Pompilio, in seconda Moronta (Cirilli), terza base Ferri, Vasquez interbase, esterni Campazzi (Corrado), Russo, Infante Junior. Sul monte lancio gara uno mattina: partente Campanella (Dall’ Olio, Infante J), per gara parte sul monte Hurtado (rientra Calero infortunio, Paltrinieri, Ventura).

Giorgio Antonelli