Baseball. Comcor, trasferta delicata. Collecchio una corazzata

Trasferta proibitiva oggi sul diamante del Collecchio per una Comcor Modena al suo primo vero esame stagionale (si gioca alle 15 ed alle 20). I gialloblù di Pisano sono chiamati a scoprire i veri valori di un team rivoluzionato, alla ricerca, gara dopo gara, della propria identità. Quale miglior test dunque dell’affrontare il potente Collecchio favorito del girone qualificazione verso playoff scudetto 2024? I padroni di casa viaggiano dopo due giornate a punteggio pieno (4 vittorie, 0 sconfitte), mettendo in luce potenza in attacco e difesa. Modena si propone (1 vinta, 1 persa) senza timori reverenziali, in continua crescita tra amichevoli e Serie A.

Il manager Pisano può contare su una rosa al completo, con un attacco in miglioramento, oltre al monte di lancio non ancora al top della condizione. Modena attacco media mb 299, Moronta, Guevara mb 500 su tutti, la media punti lanciatori è pari a 4,76.I padroni di casa dopo 4 gare vinte, sono a media mb 284 squadra attacco con Alfieri mb 333 e Detto a mb 462, ’stellare’ la media lanciatori pari a 0,75, merito di Fabiani e Gongora vincenti. Gli score sono lettura di un Collecchio potente in tutti ruoli, candidato a passare il turno da leader, Modena permettendo ovviamente. Le statistiche come detto cambiano gara dopo gara, alla Comcor Modena, contro il grande Collecchio, il compito senza nessuna pressione di proporsi protagonista come outsider da alta classifica. Obiettivo cambiare anche solo parzialmente le carte in tavola, sognando con ambizione un posto al sole, gialli dunque pronti a sfruttare al massimo ogni punto debole di una vera e propria corazzata, costruita per i playoff.

Serie C. I ragazzi dei tecnici Duarte e Benjamin, per la terza giornata giocano domani il primo derby stagionale, Carpi – Modena.

Lavori in corso. Continuano i piani di lavoro del nuovo stadio Torri, l’obiettivo è quello di consegnare i 3 diamanti di gioco, salvo maltempo, sabato 25 maggio a tutte le squadre, con atteso debutto in A, contro Verona (prima giornata ritorno), dopo un lungo esilio per tutte le squadre, con l’intero girone andata sempre in trasferta.