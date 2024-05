Baseball. Comcor vuole il riscatto a Poviglio

Comcor Modena in cerca di identità e riscatto oggi a Poviglio (Reggio Emilia). Tra luci e (tante) ombre i gialloblù di manager Pisano sono chiamati a una reazione dopo un avvio di stagione non positivo. Comcor parte nella sfida di oggi da ’sfavorita’, opposta a un team che al contrario si è dimostrato in ottima salute.

Il campo darà la risposta ai gialloblù che attualmente sono fanalino di coda con una sola vittoria e ben cinque stop. Gli score vedono Modena avanti media battuta squadra mb 249 con Poviglio media 238. Gli altri dati sono vantaggio locali, 4 gare vinte, 4 perse da favorito, con media punti subiti pitcher Poviglio pari a 2,84 contro modena a media punti 4,97. Tutto da decifrare sul campo lo scontro in gara uno, Capellano e Burani locali, con partente Infante (Campanella, Paltrinieri , Dall’ Olio) Comcor. Gara due vede al top monte lancio locale un Medina media punti 2,18 e Censi contro Hurtado (foto) media 3,94 (Calero, Bianchi, Ventura). Compito principale di tutto lo staff di Pisano sarà quello di evitare punti al passivo ad ’inizio gara’, per non partire anche in questo caso con una partita da immediatamente in salita.

Comcor un team giovane che deve ancora essere plasmato verso l’obiettivo di portare a casa il maggior numero possibile di successi. Modena presenta dagli Usa, Bianchi utility (esterno mb 222, pitcher punti 2,45) pronto alla causa di Lambertini (Scerrato) catcher, Pompilio in prima, Moronta seconda, Ferri terza, Vasquez interbase, Campazzi (Bianchi) Guevara, Russo, esterni.

Softball. Dopo oltre 20 anni, le giovani ragazze gialloblù dei preparatori Brandoli, De Renzi, Panizza sono state inserite nel nuovo Dream Team di (Reggio & Modena). Oggi gara uno e gara due a Forli.

Giorgio Antonelli