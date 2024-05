Baseball. Delusione Comcor, crolla a Milano

Troppo brutta per essere vera, Comcor ai minimi termini esce battuta per due volte, dal modesto Milano 1946 neo promosso in A. Cinque stop, una sola vittoria, con tanti punti subiti nei primi inning da incubo, un inizio di stagione negativo, ma sarebbe troppo facile scaricare il peso sui tanti giovani. Spetta a manager Pisano (foto) riportare Modena sulla giusta via in tempo utile.

milano

9

modena

8

Punti MI 320 100 021 p.9, bv.12. MO 001 040 030 p.8, bv.14.

MILANO. Lanc: Pizzi, Dall’ Agnese, Persico (Vincente).

MODENA. Lanc: Campanella (50 lanci), Infante J (104 lanci), Dall’ Oglio (16 lanci) Perdente. GARA UNO

Partenza a razzo dei lombardi, sul 5 a 1 a fine terzo inning Campanella sul monte scende dopo 50 lanci per Infante che si difende con 104 lanci per Modena sul 5 a 6 locali fine 6°, ripresa gara sempre aperta con i ragazzi di Pisano che faticano a controllare il match tutto in salita, di forza si portano sul 8 a 8 fine ottavo. I padroni di casa vincono agli extra inning al 9°.

milano

3

modena

2

Punti: MI 200 000 000 1 p.3, bv,5. MO 100 100 000 p.2, bv.7 errori 5.

MILANO. Lan: Perez, Corniel (Vincente)

MODENA. Lanc: Hurtado 103 lanci, Ventura 46 lanci (Perdente).

GARA DUE

Comcor tenta la riscossa sfida sul monte Hurtado in giornata contro il potente Perez, modena incassa subito 2 punti iniziali, ma reagisce sul 2 a 2 fine quarto. Cinque pesanti errori gialloblù spingono Milano agli extra inning: 3 a 2.

Giorgio Antonelli