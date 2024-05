Baseball, divisione della posta in palio per i gialli. Comcor, primi segnali positivi. A Poviglio brilla Campanella

Divisione della posta in palio con una Comcor Modena in giornata a Poviglio. I ragazzi di Pisano, si sono proposti in positivo, dando buoni segnali dopo un avvio di stagione incerto. Su tutti è emerso in Gara Uno il bomber vincente Jose Guevara con due fuori campo potenti. Gara Due ha visto un Modena bloccato in attacco dal cubano Medina, con riscatto di Poviglio vincente. Il Torri potrebbe non essere disponibile, dunque la gara potrebbe disputarsi a Reggio Emilia domenica, il 26 maggio.

poviglio

3

modena

13

POVIGLIO. Lanciatori: Capellano (Perdente), Lugli, Trevisan, Sassi.

MODENA. Lanciatori: Campanella (Vincente 81 lanci), Infante. J

Punti: POV 001 110 0 p.3, bv.4. MO 014 510 2 p.13, bv.6.

Gara Uno

Campanella (foto) in grande giornata traina Modena al riscatto. Su tutti l’ esterno centro Jose Guevara che sblocca il match, forte di una difesa al top, tra terzo, quarto inning, segna due home run, grande slam, che fruttano in successione 6 punti battuti a casa.

Poviglio

5

modena

0

POVIGLIO:Lanciatore: Medina (Vincente, 107 lanci, K 12, media punti 1,71)

MODENA: Lanciatori: Hurtado (Perdente), Calero.

Punti: POV 001 400 000 p.5, bv.11. MO 000 000 000 p.0, bv.5

Gara Due.

Con Hurtado partente sul monte di lancio si tenta il colpaccio. Sulla strada dei gialloblù si presenta il lanciatore cubano, imbattuto, come Medina, che congela tutti gli attacchi di Modena. La svolta tutta nel quarto inning, basi piene, valida di Minari per un home run interno da 4 punti.

Giorgio Antonelli