Baseball. Estra Siena Bsc da applausi. Doppia vittoria a Grosseto

Continua la striscia positiva dell’Estra Siena Bsc in questa pre season 2024. Impegnati domenica scorsa a Grosseto in un triangolare con i Boars Grosseto (formazione retrocessa dalla serie B nel 2023, inserita nel girone K della serie e che i bianconeri incontreranno nell’intergirone il 16 giugno) e il Wiplanet Montefiascone (formazione della Tuscia inserita nel girone M, assieme a squadre umbre, abruzzesi, campane e laziali. i senesi sono tornati a casa conquistando altre due vittorie che hanno portato a quattro i successi collezionati nelle quattro partite disputate nel periodo dell’allenamento primaverile. I bianconeri hanno iniziato la prima partita con i Boars Grosseto, portandosi subito in vantaggio per 2-0, approfittando di un paio di base ball, rubate sulle basi e valide. Sul monte di lancio si sono alternati Paul Kendrick Castillejos, che ha lanciato molto bene, e Selmo. Il risultato finale ha visto vincere i ragazzi di Alvarado per 10-6 sui Boars, squadra giovane, formata dai giocatori Under 18 del Bsc Grosseto. Nella seconda partita, giocata contro il Montefiascone, i bianconeri hanno ancora una volta iniziato a marcia ingranata, portandosi subito avanti nel punteggio. In questa seconda partita la squadra bianconera ha battuto di più e rubato più basi. Molto buona la prova di Alejandro Fernandez Matos sul monte, rilevato da Almanzar. "In generale le due partite sono andate bene, anche se mancavano Leandro Fernandez Matos e Rodriguez Garcia" ha commentato a fine giornata il tecnico bianconero José Alvarado. Ad assistere all’incontro l’infortunato Dario Osti, che a metà aprile si opererà al legamento crociato, ma che ha voluto essere comunque vicino ai propri compagni di squadra.