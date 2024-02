Baseball, Fano scalda i motori per la stagione. C’è la serie B da difendere per la nona volta Il Fano Baseball '94 si prepara per la nona partecipazione consecutiva al campionato di serie B, con il nuovo allenatore Diego Torres Flores e un giovane roster ben assortito. L'esordio è previsto per il 21 aprile contro una squadra sammarinese.