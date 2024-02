Baseball. I piccoli del Siena si fanno onore a Montefiascone

Il minibaseball (6-8 anni) del Siena Bsc è stato protagonista al II Memorial Andrea Bologna di Montefiascone. I piccoli bianconeri, tutti alla loro prima gara, hanno giocato due partite contro le due squadre del Montefiascone baseball (Gold e Blues), nella formazione Red, insieme a tre bambini dei Red Foxes Roma. Oltre cento i piccoli che hanno disputato ben sette incontri di baseball indoor, al palasport della cittadina della Tuscia, riempiendo la struttura. Piene anche le tribune, di genitori e appassionati della disciplina. Il prossimo appuntamento del ‘Batti e Cresci’ sarà il 17 marzo a Castellina Scalo, al campo Antonio Scialoja. Quella di Montefiascone è stata un’esperienza molto importante dal punto di vista formativo per il gruppo - sul quale la società del Petriccio sta investendo in previsione della categoria agonistica U12 – e anche per far conoscere e diffondere questo sport, tra le più giovani fasce di età.