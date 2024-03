Baseball. Il giovane Laudadio al ‘Little League’ sul campo di Arezzo

Il giovane bianconero Riccardo Laudadio (nella foto) ha preso parte, domenica scorsa, al raduno della Little League Baseball, in programma al campo di Arezzo. Il secondo raduno di selezione per il Trofeo delle Regioni 2024 ha visto la partecipazione di trenta atleti, convocati per questa categoria da Stefano Burato. Riccardo Laudadio, lanciatore, è stato il primo convocato del Siena Bsc al try out della Nazionale italiana di baseball Under 12 lo scorso 26 novembre. Un risultato prestigioso, non solo a livello personale, ma anche societario, visto che il Siena Baseball Club, nonostante sia nato appena quattro anni fa, è riuscito a conseguire discreti risultati sul campo anche a livello giovanile. Il sodalizio bianconero, in vista della Pasqua, ha deciso di realizzare per i ragazzi e i bambini del minibaseball e dell’Under 12 l’uovo marchiato Siena Baseball Softball Club (prenotabile dai dirigenti accompagnatori al prezzo di 12 fino ad esaurimento dei pezzi).