Baseball: il trittico finisce 2-1 per i ducali. Ma la Fortitudo avrà altri rinforzi. Il manager: "Sono soddisfatto». Una sconfitta con il sorriso: l’UnipolSai di Frignani spaventa anche Parma

"Sono soddisfatto", musica e parole di Daniele Frignani che dell’UnipolSai tricolore è il manager dall’ormai lontano 2016. La Fortitudo esce sconfitta dal trittico con Parma – 6-4, 2-3, 3-1 –, ma le indicazioni raccolte, al termine della due giorni al Cavalli di Parma sono positive.

L’UnipolSai porta a casa la partita degli italiani con Pippo Crepaldi e Alex Bassani che si confermano lanciatori di alto rango. E rischia due volte di sgambettare quel Parma che, insieme con San Marino, ha investito di più. Nel primo confronto, subito sotto 3-0, la Fortitudo reagisce, si porta in vantaggio, 3-4 e cede in volata. Nella terza, con Eduar Lopez al lancio, regna l’equilibrio. Determinata in difesa, lucida in attacco: la Fortitudo è ancora una squadra incompleta. Da qui la soddisfazione di Lele Frignani che vede un gruppo che, partito dopo gli altri, cresce e si allena duramente. Christian Mura, il general manager, poi ha ancora due visti da spendere. Ce n’è abbastanza per vedere il bicchiere mezzo pieno.

Le altre gare: San Marino-Bbc Grosseto 0-4, 2-1, 4-2; Big Mat Grosseto-Macerata 0-1; 0-6; 1-2 (all’8°).

La classifica: Parma e San Marino 833 (5-1); Fortitudo UnipolSai Bologna 667 (4-2); Macerata 500 (3-3); Bbc Grosseto 167 (1-5); Big Mat Grosseto 0 (0-6).

Nel campionato per ciechi, successo per la Fortitudo White Sox che, al Leoni di Casteldebole, non fa sconti al Cagliari travolto 11-1. I ragazzi di Lauro Lanzarini che hanno vinto gli ultimi tre tricolori puntano al poker.

a. gal.