Baseball. L’Estra Siena Bsc consolida il primo posto in classifica. Netto successo con il Cosmos San Casciano Val di Pesa

Consolida il primo posto in classifica l’Estra Siena Bsc, dopo aver sconfitto 9-1 il Cosmos San Casciano Val di Pesa, al termine di una gara scorsa via velocissima (2 ore e 40 minuti di gioco) e mai in discussione. I bianconeri sono sempre stati avanti e per vedere un giocatore del Cosmos arrivare in base è stato necessario attendere tre riprese, con Sinforici colpito dal partente bianconero Alejandro Fernandez Matos a inizio terzo, a dimostrazione del dominio bianconero sul monte di lancio (con una grande prestazione del lanciatore partente, rimasto sulla collinetta per 8 inning e 99 lanci) e in difesa (nessun errore commesso). Al primo attacco l’Estra Siena parte subito forte con le valide di Fernandez Matos e Rodriguez Garcia, che arriveranno entrambi a punto. A segnarne un altro, al 3’, Paul Castillejos che arriva in prima per base ball, ruba prima la seconda, poi la terza e arriva a casa su un errore di tiro in seconda da parte del ricevitore Guido, sulla rubata di Miguel Bonilla. Al 4’ il Siena si porta sul 5-0, con Hernandez e Buret, quest’ultimo spinto a punto dal doppio al centro di Rodriguez Garcia (2 su 4 nel box per lui). Il 6-0 matura al 5’ con German de Jesus che arriva in prima per un errore di tiro del terza base e poi segna per un errore difensivo su una battuta di Buret sul lanciatore. Al 6’ arrivano altri tre punti per i bianconeri, con Castillejos, Bonilla e German de Jesus. Al 7’ accorcia il Cosmos, con un doppio a sinistra del neo entrato Pasquini. Al 9’, con Paul Castillejos salito sul monte per chiudere la gara, la perla difensiva con un doppio gioco terza-prima di Anthony Pichardo e German de Jesus su una battuta di Nesti sul cuscino di terza. Con questa vittoria, e la contemporanea prima vittoria, 6-4, del Monteriggioni contro la Franchigia Firenze, l’Estra rimane prima in classifica assieme al Padule (battuto alla prima di campionato).