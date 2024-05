Baseball. L’Estra Siena cade in quel di Firenze. Bianconeri secondi

Cade 9-7 sul campo di Firenze, l’Estra Siena e perde così il primato: i bianconeri sono ora secondi, dietro proprio alla Franchigia Firenze, insieme al Padule Sestese. La gara - tre ore e mezza di gioco - scorre via abbastanza velocemente nella prima parte, con i lanciatori a fare da padroni: Alejandro Fernandez Matos, partente per i bianconeri, da una parte e Yuri Bocciolini dall’altra. Al 3’ i senesi passano, ma la Fiorentina pareggia subito al quarto attacco. La reazione bianconera è veemente: 4-1 nella seconda metà della quarta ripresa, con Rosario Ramirez, primo battitore dell’inning (colpito), a punto grazie alla valida sulla terza di Hernandez, alla base ball conquistata da Bonilla Castro e al bel singolo a sinistra di Dube. Il manager fiorentino Fedi sostituisce il lanciatore partente Bocciolini con il rilievo Nannini. La battuta di Fernandez Matos gli permette di arrivare salvo per scelta difesa e spinge a punto Hernandez e Bonilla. Il quinto attacco fiorentino passa veloce (3 eliminazioni facili), mentre l’Estra, al suo turno, spreca troppo. Al 6’ la Fiorentina si rifà sotto: 4-3. Poi nella seconda metà entra in battuta, al posto di Querci, Dario Mancini ma l’attacco senese dura poco, con tre eliminazioni rapide. A inizio 7’, Selmo sale sul monte come rilievo di Fernandez Matos, spostato al centro; Rosario Ramirez va all’esterno destro. La sconfitta matura all’8’ con 5 punti segnati e un solo uomo lasciato in base dagli avversari. Al 9’ la Fiorentina allunga, l’Estra segna 2 soli punti, ma lascia due uomini sulle basi, con Paulino e Bonilla Castro strike out. "Nonostante la sconfitta ho visto una squadra vogliosa di salire di categoria. Dobbiamo crederci" ha detto a fine gara Paul Castillejos: L’Estra sarà impegnata, domenica, a Monteriggioni (reduce dal pesante 41-1 con il Livorno) nel primo storico derby tra due squadre seniores della provincia.