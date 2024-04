Baseball. L’Estra Siena debutta in casa sul campo di San Casciano. L’avversario di oggi alle 15 è il forte Phoenix Grosseto

Dopo la vittoria all’esordio contro il Padule (15-5 sul campo, risultato poi modificato per 9-0 dal giudice di categoria) l’Estra Siena Bsc sarà impegnata, oggi alle 15 ‘tra le mura amiche’ del campo La Botte di San Casciano Val di Pesa, in una delle sfide più importanti del campionato, vale a dire quella contro i 2ZeroProject Phoenix Grosseto, la finalista della stagione 2023 della serie C, sconfitta in finale dal Paternò, che poi, ironia della sorte, ha rinunciato alla promozione in serie cadetta. Una sfida di intergirone, che si preannuncia particolarmente interessante e che sarà sicuramente combattuta. La società maremmana, quest’anno, ha confermato lo ‘zoccolo duro’ della passata stagione, con il solo Francesco Brandi chiamato in serie A dal Bbc Grosseto. In più, sono arrivati in maglia neroarancione gli innesti di Tommaso Tonini, 1993 ex Airone Sticciano, dei giovani in prestito dalla Ymca Tommaso Ruggiero (2005), Rayan Bouhmala (2008), entrambi Under 18, e Lorenzo Banini (2008), del ricevitore Filippo Milli (2002), nelle ultime due stagioni in serie A con il Bsc Grosseto, e di Andrea Tarantino, anche lui uscito dal vivaio del Bsc Grosseto, oltre all’intramontabile lanciatore, classe 1957, Daniele Peccianti, alla sua cinquantunesima annata agonistica. In panchina, il manager Emiliano Aprili sarà affiancato dalla coppia dei due Di Vittorio, Roberto (negli ultimi anni manager dello Junior) e Maurizio. L’obiettivo dei Phoenix è quello di vincere il proprio girone (L), nel quale se la dovranno vedere con il Livorno.

Domenica scorsa, all’esordio, la formazione maremmana, che sul monte si è affidata ai lanci di Medaglini e Capizzi, si è imposta per 14-3 sulle Nuove Pantere Lucca, grazie ai ben undici punti segnati tra sesta e settima ripresa. Per l’Estra, tutti presenti, eccezion fatta per Yeison Rosario Ramirez, titolare contro il Padule, assente per impegni familiari. La partita inizierà nel ricordo e nella commozione: la dirigenza bianconera ha chiesto e ottenuto dal presidente federale Andrea Marcon di poter osservare un minuto di silenzio in memoria di Silvio Fattorini, nicchiaiolo, ex terza base del Siena Bc e della Mens Sana Baseball, scomparso giovedì scorso all’età di 49 anni.