Baseball: nelle tre gare un solo successo nella sfida degli italiani.. L’UnipolSai ora si arrende. San Marino ha una marcia in più

La rivincita della finale scudetto premia San Marino che si impone 2-1, sfruttando il fattore campo - una sola gara al Gianni Falchi - e anche i problemi di formazione dell’UnipolSai, costretta a fare a meno di capitan Dobboletta e quindi obbligata a rivedere l’assetto difensivo. Perde nettamente i due match nella Repubblica del Titano, 8-2 e 6-0 e si impone al Falchi, 1-0, pur battendo meno (6 valide contro 8). Sugli scudi, nel match interno, prima Pippo Crepaldi e poi Alex Bassani, che chiude alcune situazioni difficili con freddezza e maestria. Da segnalare nel secondo confronto anche l’espulsione del manager della Fortitudo, Lele Frignani, sostituito così da Fabio Betto.

Se i pitcher italiani sono andati bene, lo stesso non può essere detto per comunitari e stranieri. Jefrem Leon e Eduar Lopez vengono toccati duramente sin dai primi lanci.

E’ chiaro che la Fortitudo, che pure occupa con pieno merito il terzo posto, ha qualcosa in meno rispetto a Parma e San Marino che, non a caso, guidano la classifica e sono avanti 2-1 nei confronti diretti. Più potenti in battuta e questo si sapeva. L’UnipolSai dovrà crescere sul monte di lancio e a questo proposito, come succede spesso, si attendono sorprese e novità da parte del general manager, Christian Mura, che si è tenuto un paio di visti per la seconda fase. Ma è chiaro che sia in difesa sia in battuta la Fortitudo dovrà cercare di fare qualcosa di più. E non potrà chiedere la luna ad Alessandro Vaglio il cui rientro in campo, dopo un lungo periodo di inattività, è previsto per il 4 agosto.

Nel corso nel prossimo fine settimana, infine, il testa a testa con Macerata per confermare il terzo posto in classifica e non solo. Parma e San Marino, infatti, si scontreranno tra di loro e ovviamente non potranno incamerare tre successi contemporaneamente. La Fortitudo, al contrario, cogliendo un’altra tripletta, potrebbe non solo risalire al secondo posto, ma tornare a sognare il primo. Fermo restando che si farà sul serio solo quando cominceranno i playoff. E, probabilmente, Frignani potrà contare su un organico quantomeno più esperto.

Le altre gare: Parma-Big Mat Grosseto 1-2, 2-0, 1-0; Bc Grosseto-Macerata 1-2, 6-9, 1-2.

La classifica: San Marino e Parma 750 (9-3); UnipolSai Fortitudo Bologna 667 (8-4); Macerata 583 (7-5); Bsc Grosseto 167 (2-10); Bbc Grosseto 83 (1-11).