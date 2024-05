Baseball, ore 20 al ’Cavalli’: via al trittico contro i ducali. UnipolSai all’esame di Parma. Il primo a lanciare sarà Leon

E’ già tempo di esami per i campioni d’Italia dell’UnipolSai. I ragazzi di Daniele Frignani sono attesi dal trittico contro Parma, ovvero una squadra che si è rinforzata ulteriormente - dalla Fortitudo, per esempio, ha preso il lanciatore Claudio Scotti, dopo aver chiuso la stessa operazione in passato con Matteo Bocchi - e che non fa mistero di puntare alla conquista del tricolore. Già un anno fa, Parma aveva allestito uno squadrone, poi, però, le correzioni in corsa della Fortitudo avevano fatto prendere allo scudetto una strada diversa.

Si comincia oggi alle 20, a Parma, e il primo a salire sul monte di lancio sarà Jefrem Leon. Domani si replica alle 15 (con Pippo Crepaldi) e alle 20 (con Eduar Lopez). Esame severo per la Fortitudo che vuole capire quale sia il proprio valore. Sulla carta i ducali sono superiori, ma la passione di Frignani e del suo staff – da Fabio Betto a Claudio Liverziani – potrebbe cambiare qualcosa. Sicuramente dovrà farsi perdonare qualcosa Eduar Lopez. Il dominicano all’esordio ha subito tre punti nel primo inning e non ha mai dato sicurezza ai compagni. Il general manager della Fortitudo, Christian Mura vigila, ricordando che, fino a questo momento, l’UnipolSai ha utilizzato solo uno dei tre visti a disposizione. E che, comunque, una partita è ancora un intervallo di tempo troppo contenuto per esprimere dei giudizi definitivi.

Le altre gare: Bbc Grosseto-San Marino; Macerata-Big Mat Grosseto.

La classifica: UnipolSai Fortitudo Bologna, Parma e San Marino 1000 (3-0); Bbc Grosseto, Big Mat Grosseto e Macerata 0 (0-3).