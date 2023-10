Baseball. Per l’Estra Siena dopo l’ultimo test il rompete le righe

Ultima amichevole di fine campionato per l’Estra Siena Baseball Club, a Sesto Fiorentino, contro il Padule, rinforzato sul monte di lancio da due lanciatori provenienti dalla serie B. I bianconeri, privi del lanciatore Osti, dei ricevitori Mancini e Querci e dell’esterno centro Hernandez, hanno comunque ben impressionato, soprattutto in difesa. Un buon punto di partenza per la prossima stagione, nella quale la squadra senese cercherà di rendersi protagonista. "Voglio ringraziare tutti gli atleti per l’impegno, i dirigenti, i tecnici, i volontari, le loro famiglie per la passione" ha detto il manager bianconero Alvarado a fine gara. Già stabilito il programma: lanciatori e ricevitori torneranno a lavorare alla palestra della Cecco Angiolieri a dicembre, mentre per i position players (interni ed esterni) l’appuntamento per preparare la nuova stagione è fissato a gennaio 2024, dopo le vacanze natalizie.