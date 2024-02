Baseball Serie A. A Poviglio arriva coach Michele Berni

Lo staff della Platform-Tmc si arricchisce di un nuovo coach. Si tratta di Michele Berni, classe 1972, volto molto noto nel baseball per essere stato prima eccellente giocatore del Sala Baganza (dalle giovanili alla Serie A), poi per un anno nella Crocetta (2009) e di nuovo a Sala Baganza. Il suo ruolo era di esterno e già mentre giocava Michele detto “Besso” allenava le giovanili del Sala. Nel 2011 chiude la carriera da giocatore e intraprende quella di coach a tempo pieno. Dal 2012 al 2014 è stato allenatore del Sala Baganza in Serie A, dal 2015 al 2018 ha svolto il ruolo di manager per la stessa franchigia, prima di essere ingaggiato da Brescia nel 2019. Qui è rimasto sino al 2023, fino alla chiamata di Poviglio, dove allenerà soprattutto i battitori, in uno staff tecnico di prima qualità che comprende anche il manager Francesco ’Chico’ Marchi, il pitching coach Andrea Giovanardi, il coach-giocatore Davide Zanichelli e il tecnico Nicolò Campanini, tutti confermatissimi.

Non farà più parte dello staff della Platform-Tmc coach Massimiliano Corrieri che ha deciso di abbandonare l’attività per motivi personali.