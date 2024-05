Baseball serie A. Continua il momento no di Godo. Al Casadio passa la Fiorentina

Godo

3

Fiorentina

7

GODO: A. Casadio 1b (2/4), Tanesini cf (0/5), G. Meriggi rf (0/4), Sabbatani c (1/3), Jose Evangelista dh (0/4), Piumatti 3b (0/3), Bucchi 1b (1/2) (D. Meriggi 0/2), Orselli 2b (1/3), Laghi ss (2/4).

FIORENTINA: Cialli 2b (2/5), Gozzini rf (2/4), Scull Zayas lf (3/5), Gomez Ragusa dh (2/4), Fontana 3b (0/4), Fatiganti c (1/5), Becattini cf (0/3) (Rassizad 1/2), Krasniqi 1b (0/4), Cassini ss (1/4).

Successione: Godo 001 000 200 = 3 bv 7 e 3. Fiorentina 001 402 000 = 7 bv 12 e 2. Lanciatori: Focchi (L) rl 3.1 bvc 5 bb 3 so 14 pgl 2.38; Freddi rl 5.0 bvc 7 bb 2 so 10 pgl 6.35; Galli rl 0.2 bvc 0 bb 0 so 0 pgl 3.37. Martinez Holguin (W) rl 5.0 bvc 4 bb 0 so 7 pgl 1.00; Tagliaferri rl 3.0 bvc 2 bb 1 so 1 pgl 3.79; Fioravanti rl 1.0 bvc 1 bb 1 so 0 pgl 2.25.

Prosegue il momento no dei Goti che, dopo le due sconfitte di Nettuno, cadono (3-7) anche in gara1 contro la Fiorentina: per la prima volta Godo perde una partita casalinga, quella dei lanciatori italiani o assimilati, nella quale il vincente, Martinez Holguin, concede appena 4 valide con nessuna base ball e 7 strike out. Decisiva la parte alta del quarto inning: i toscani, che pure subiscono subito l’eliminazione di Becccatini, ottengono ben 4 punti: Krasniqi e Cassini ottengono la base ball e arrivano addirittura in terza e seconda per l’errore della difesa su Cialli. Il successivo lancio pazzo porta a casa base Krasniqi, poi Godo paga l’errore successivo con altri due punti ottenuti da Cialli e Cassini. Ma non finisce qui: il singolo di Scull Zayas porta a casa anche il punto di Gozzini per un terrificante 4-0 che porta il punteggio sul 5-1 e poi sul 7-1 per i due punti del sesto inning ottenuti da Scull Zayas e Gomez Ragusa. Il divario sale così a 6 punti: Godo non può più recuperare, malgrado un importante sforzo nel finale e i 2 punti ottenuti nel settimo inning.

u.b.